Xerox задумалась о приобретении HP

Так, стало известно, что совет директоров корпорации уже провели переговоры, речь в которых заходила о потенциальной покупке компании HP, однако единогласного решения принято не было. По словам источников издания, данное предложение будет больше рыночной цены компании HP, стоимость которой составляет 27 млрд долларов. Отмечается, что платеж данной сделки можно будет осуществить акциями или наличными деньгами.

Напомним, что нескольким ранее японская корпорация Kyodo также планировала купить Xerox, однако решила ограничиться лишь выкупом 25% акций в их общем предприятии Fuji Xerox, собрав тем самым весь пакет ценных бумаг компаний.