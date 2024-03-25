Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 25 марта 2024, 16:25
1 мин.

Xiaomi анонсировала аудиоочки дешевле $100

За свои деньги — отличный вариант!
Xiaomi снова радует интересными новинками. На этот раз речь об аудиоочках, да еще и по необычайно привлекательной цене.

Модель MIJIA Smart Audio Glasses обещают порадовать тех, кто ценит необычные гаджеты и не готов за них много платить.

Что же предлагают эти очки?

  • Сменные линзы: возможность подобрать вариант по своим предпочтениям и даже заказать линзы с учетом зрения.
  • Качественный звук: направленные динамики и технология защиты от утечек звука для комфортного прослушивания.
  • Звонки с шумоподавлением: четкие разговоры даже в шумной обстановке.
  • Долгая работа: до 10 часов музыки или 7 часов звонков на одном заряде.
  • Комфорт и умные функции: автопауза музыки при снятии очков, удобное сенсорное управление и даже голосовой помощник!
Xiaomi анонсировала аудиоочки дешевле $100
© ITHome

Цена этих чудо-очков? Всего около $90 по предзаказу, позже — чуть дороже. Старт продаж в Китае запланирован на 27 марта.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#умные часы
,
#XIAOMI