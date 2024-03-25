Xiaomi анонсировала аудиоочки дешевле $100

Опубликовано 25 марта 2024, 16:25
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Xiaomi анонсировала аудиоочки дешевле $100За свои деньги — отличный вариант!
Xiaomi снова радует интересными новинками. На этот раз речь об аудиоочках, да еще и по необычайно привлекательной цене.
Модель MIJIA Smart Audio Glasses обещают порадовать тех, кто ценит необычные гаджеты и не готов за них много платить.
Что же предлагают эти очки?
- Сменные линзы: возможность подобрать вариант по своим предпочтениям и даже заказать линзы с учетом зрения.
- Качественный звук: направленные динамики и технология защиты от утечек звука для комфортного прослушивания.
- Звонки с шумоподавлением: четкие разговоры даже в шумной обстановке.
- Долгая работа: до 10 часов музыки или 7 часов звонков на одном заряде.
- Комфорт и умные функции: автопауза музыки при снятии очков, удобное сенсорное управление и даже голосовой помощник!
Цена этих чудо-очков? Всего около $90 по предзаказу, позже — чуть дороже. Старт продаж в Китае запланирован на 27 марта.