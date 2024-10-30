Xiaomi анонсировала браслет-часы Mi Band 9 Pro

Опубликовано 30 октября 2024, 08:031 мин.
Xiaomi анонсировала браслет-часы Mi Band 9 ProЖдем глобального релиза
Xiaomi представила новый фитнес-браслет Mi Band 9 Pro, который больше похож на смарт-часы благодаря 1.74-дюймовому AMOLED-дисплею с яркостью до 1200 нит.
Устройство поддерживает NFC для бесконтактных платежей, более 150 спортивных режимов и имеет защиту от воды до 5 ATM. Базовая стоимость Mi Band 9 Pro в Китае составляет около $56, а версия с кожаным ремешком обойдется в $63.
Mi Band 9 Pro получил алюминиевый корпус толщиной 10.8 мм и весом всего 24.5 г, что делает его лёгким и удобным в использовании.
Встроенная система Xiaomi OS позволяет устройству работать до 21 дня без подзарядки. Кроме того, браслет оснащён GPS-модулем для отслеживания активности и функцией NFC для платежей.
На данный момент Mi Band 9 Pro доступен только в Китае в нескольких вариантах цветов и материалов для ремешков.