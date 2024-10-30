Xiaomi анонсировала браслет-часы Mi Band 9 Pro

Устройство поддерживает NFC для бесконтактных платежей, более 150 спортивных режимов и имеет защиту от воды до 5 ATM. Базовая стоимость Mi Band 9 Pro в Китае составляет около $56, а версия с кожаным ремешком обойдется в $63.

Mi Band 9 Pro получил алюминиевый корпус толщиной 10.8 мм и весом всего 24.5 г, что делает его лёгким и удобным в использовании.