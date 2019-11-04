Xiaomi анонсировала четыре новых кондиционера

На опубликованном изображении кондиционеров можно увидеть,что дизайн новинок мало чем отличается от тех устройств, которые находятся в продаже в настоящее время. Однако, по словам источника, существенные изменения гарантированы в технических характеристиках кондиционеров, а также функциональности.