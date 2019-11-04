Наука и технологии
Сегодня 17:08
Xiaomi анонсировала четыре новых кондиционера
Масштабная презентация компании состоится уже завтра
Уже завтра состоится глобальная презентация китайского гиганта Xiaomi. Известно, что представители компании продемонстрируют целый ряд новых устройств, таких как смартфон Xiaomi CC9, серию телевизоров с минимальными рамками Mi TV 5, а также новые часы Xiaomi Watch. Кроме того, Xiaomi подготовила и “умные” гаджеты для дома, в числе которых четыре новых кондиционера.
На опубликованном изображении кондиционеров можно увидеть,что дизайн новинок мало чем отличается от тех устройств, которые находятся в продаже в настоящее время. Однако, по словам источника, существенные изменения гарантированы в технических характеристиках кондиционеров, а также функциональности.
На данный момент известно, что ключевой особенностью новой серии кондиционеров является высокая энергоэффективность. Еще больше деталей можно будет узнать уже завтра, на официальном мероприятии.