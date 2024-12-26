Xiaomi анонсировала четырехдверный холодильник на 513 л всего за $370

Новинка отличается компактным корпусом шириной всего 60 см, что позволяет легко установить его даже в ограниченных пространствах.

При этом вместимость достигает 513 литров: 304 л для охлаждения, 180 л для заморозки и 29 л для регулируемого температурного отсека с диапазоном от -1°C до 5°C, идеально подходящего для хранения мяса, морепродуктов и свежих продуктов.