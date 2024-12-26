Xiaomi анонсировала четырехдверный холодильник на 513 л всего за $370

Опубликовано 26 декабря 2024, 07:311 мин.
Xiaomi анонсировала четырехдверный холодильник на 513 л всего за $370Отличный набор технологий
Xiaomi анонсировала новый четырехдверный холодильник Mijia Cross-Door Refrigerator 513L «Ink Feather Rock» Edition, который уже доступен для предзаказа в Китае по цене 2699 юаней ($370).
Новинка отличается компактным корпусом шириной всего 60 см, что позволяет легко установить его даже в ограниченных пространствах.
При этом вместимость достигает 513 литров: 304 л для охлаждения, 180 л для заморозки и 29 л для регулируемого температурного отсека с диапазоном от -1°C до 5°C, идеально подходящего для хранения мяса, морепродуктов и свежих продуктов.
Среди ключевых особенностей — антибактериальный модуль с ионами серебра, который устраняет до 99.99% бактерий и неприятные запахи, а также энергоэффективная инверторная технология с потреблением всего 0.93 кВт⋅ч в день.
Уровень шума не превышает 36 дБ, что делает холодильник практически бесшумным.