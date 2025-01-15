Xiaomi анонсировала глобальную версию умных часов Redmi Watch 5

Компания отметила новую собственную систему алгоритмов, которая улучшает точность отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови и качества сна.

В часах предусмотрено более 150 спортивных режимов и встроенная система GNSS для точного отслеживания активности на открытом воздухе. Также устройство обладает водонепроницаемостью до 5 ATM.

Redmi Watch 5 доступны в цветах Obsidian Black, Silver Gray и Lavender Purple. Их стоимость составляет €109 (~11 000 рублей).