Xiaomi анонсировала глобальную версию умных часов Redmi Watch 5

Xiaomi анонсировала глобальную версию умных часов Redmi Watch 5Цена чуть выше $100
Устройство оснащено 2.07-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, яркостью до 1500 нит и ультратонкими рамками толщиной всего 2 мм, обеспечивающими соотношение экрана к корпусу 82%.
Redmi Watch 5 предлагает до 24 дней работы от батареи, алюминиевый корпус премиального качества, обновленную заводную головку и встроенный линейный мотор для уникальной вибрации.
Часы поддерживают Bluetooth-звонки и оснащены системой двойного микрофона с шумоподавлением.
Компания отметила новую собственную систему алгоритмов, которая улучшает точность отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови и качества сна.
В часах предусмотрено более 150 спортивных режимов и встроенная система GNSS для точного отслеживания активности на открытом воздухе. Также устройство обладает водонепроницаемостью до 5 ATM.
Redmi Watch 5 доступны в цветах Obsidian Black, Silver Gray и Lavender Purple. Их стоимость составляет €109 (~11 000 рублей).