Xiaomi анонсировала компактный магнитный повербанк на 10 000 мАч

Xiaomi анонсировала компактный магнитный повербанк на 10 000 мАчЦена очень народная
Устройство оценено в 169 юаней (около $23) и поступит в продажу 2 января на JD.com.
Повербанк оснащен двумя аккумуляторными ячейками по 5000 мАч каждая, что позволяет полностью зарядить iPhone 16 Pro примерно дважды.
Устройство поддерживает магнитную беспроводную зарядку мощностью до 7.5 Вт, оптимизированную для iPhone 12 и новее, а также два USB-C порта и встроенный кабель, поддерживающие зарядку мощностью до 33 Вт.
Корпус компактный, с закругленными краями, доступен в четырех цветах: сером, белом, розовом и синем.
Светодиодные индикаторы показывают оставшийся заряд, а встроенные системы защиты предотвращают перегрев и перезаряд.
Повербанк совместим с протоколами PD3.0, QC3.0 и PPS, что делает его универсальным решением для смартфонов, планшетов и других устройств.