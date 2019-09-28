Xiaomi анонсировала мероприятие, на котором покажет загадочное устройство

Сообщается, что новое устройство должны анонсировать уже завтра. В опубликованном инсайдерами сообщении говорится, что компания поделится с нами чистым дыханием и откроет секреты воздуха, возможно намекая на устройство в сфере очистки воздушного пространства. Предположительно, китайский гигант анонсирует завтра новый увлажнитель для воздуха. Данная теория основана на предположении о том, что H = humidifier, в переводе с английского “увлажнитель”.

Однако, ранее Xiaomi еще ни разу не делала тизер подобных бытовых устройств. Поэтому, в конечном итоге компания может показать нам абсолютно другой гаджет.