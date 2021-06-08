Xiaomi анонсировала мультиварку в форме сковороды

Наука и технологии
Сегодня в 10:54
Xiaomi анонсировала мультиварку в форме сковородыВыглядит интересно и стоит недорого
Компания Xiaomi известна множеством различных гаджетов. И в их числе не только смартфоны и фитнес-устройства, но также домашняя техника.
Одной из них является «умная» мультиварка, представленная IT-гигантом накануне на своей платформе коллективного финансирования Youpin. Отличительной особенностью девайса является в первую очередь необычный внешний вид.
Называется же кухонная утварь Solista Smart Cooking Machine CJ01 и стоит 78 долларов (5,7 тыс рублей). Продажи устройства начнутся 21 июля.
Объём чаши Smart Cooking Machine составляет 3 литра. По заявлениям Xiaomi, этого достаточно, чтобы приготовить еды на 3-4 человека.
Управлять устройством можно прямо со смартфона. При этом мультиварка оснащена четырьмя основными режимами готовки — жаркое, тушение, жарку и приготовление на пару.