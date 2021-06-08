Xiaomi анонсировала мультиварку в форме сковороды

Объём чаши Smart Cooking Machine составляет 3 литра. По заявлениям Xiaomi, этого достаточно, чтобы приготовить еды на 3-4 человека.

Управлять устройством можно прямо со смартфона. При этом мультиварка оснащена четырьмя основными режимами готовки — жаркое, тушение, жарку и приготовление на пару.