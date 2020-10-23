Xiaomi анонсировала недорогой 24.5-дюймовый 144 Гц монитор
Сама Xiaomi позиционирует Xiaomi Fast LCD Monitor как игровое решение, даже несмотря на то, что оно имеет лишь FullHD-разрешение, передает Gizmochina. Зато тут есть повышенная частота обновления и приятный минималистичный внешний вид с практически безрамочным дизайном. Прямо сейчас устройство можно предзаказать в Китае по цене 149 долларов или 11,400 рублей. Со 2 ноября 2020 года монитор поступит в открытую продажу, но уже по цене 224 доллара или 17,100 рублей, что все еще не то чтобы много.
Из интересных особенностей Xiaomi Fast LCD Monitor можно отметить 100% охват цветового пространства sRGB и 95% DCI-P3. Также монитор получил поддержку технологии Adaptive-Sync, благодаря которой частота обновления самого экрана будет синхронизироваться с количеством кадров, передаваемых видеокартой - данная возможность будет особенно полезной в играх. В устройстве также имеются два HDMI 2.0 порта и один DisplayPort 1.2.