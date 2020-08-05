Xiaomi анонсировала недорогой электровелосипед со скоростью 25 км/ч

Новинка получила три режима езды, дальность хода в 40 км, а также максимальную скорость 25 км/ч. Рама велосипеда выполнена из алюминиевого сплава 6061, в котором есть несколько отверстий, которые можно использовать для установки корзин и прочих аксессуаров. Qicycle Electric Power-Assisted Bicycle National Standard оснащен светодиодными фарами, сигнальными фонарями сзади, а также большим дисплеем, которым можно комфортно пользоваться даже в солнечный день. Зарядка электровелосипеда занимает 4 часа, а пользоваться им могут люди весом до 100 кг.