Xiaomi анонсировала недорогой лазерный гравировщик для дома

Этот необычный девайс позиционируется как инструмент для брендирования продукции и обучения, а не для промышленного использования.

Гравировальный станок Xiaomi Mijia оснащен лазером мощностью 3 Вт, который способен работать с различными видами поверхностей, включая кожу, дерево, стекло и пластик.

Устройство комплектуется системой двойного автофокуса, что позволяет достигать толщины «штриха» в 0,25 мм и обеспечивает высокое разрешение гравировки.

Одной из уникальных особенностей Xiaomi Mijia является его способность самостоятельно определять расстояние до объекта. Если устройство не может сфокусироваться на объекте, оно использует подъемную ножку для компенсации этого пробела.

Для работы с гравировальным станком не требуются расходные материалы. Владельцу достаточно скачать приложение Mijia, через которое можно загружать необходимые фотографии и изображения для гравировки.

Стоимость гравировального станка на этапе краудфандинга составляет $197.