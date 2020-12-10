Наука и технологии
Сегодня 13:31
Xiaomi анонсировала новые "умные" часы Mi Watch Lite
Их стоимость все еще неизвестна
Утечки инсайдеров подтвердились - Xiaomi действительно сегодня анонсировала новые “умные” часы Mi Watch Lite. Новинка получила поддержку GPS и ГЛОНАСС.
Mi Watch Lite оснастили 1,4-дюймовым экраном с разрешением 230 х 230 пикселей. Размеры “умных” часов соответствуют 41 х 35 х 10,9 мм, тогда как весят они 35 граммов с ремешком. Новинка способна круглосуточно отслеживать пульс, сон, а также имеет 11 режимов физической активности. Также Mi Watch Lite получили программу для осуществления дыхательной гимнастики.
В новых “умных” часах предусмотрена и влагозащита уровня 5ATM, то есть в них можно купаться, однако не рекомендуется нырять. Что касается времени автономной работы, оно достигает 9 суток, а емкость аккумулятора составляет 230 мАч.