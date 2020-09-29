Наука и технологии
Сегодня 11:23
Xiaomi анонсировала новые "умные" часы Mi Watch Revolve
Их оценили в 149 долларов
Сегодня китайская компания Xiaomi анонсировала новые “умные” часы Mi Watch Revolve. Презентация прошла на индийском рынке.
Новинку оснастили AMOLED-экраном, плотность которого достигает 326 пикселей на дюйм, а максимальная яркость составляет 450 кд/м2. Имеется поддержка функции Always-On-Display, а корпус часов защищен от влаги (5 АТМ). Гаджет способен отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень стресса, а также анализировать качество сна и время, которое на него уделяется. Кроме того, часы также анализируют максимальное потребление кислорода.
Время автономной работы Xiaomi Mi Watch Revolve при активном использовании составляет семь день, тогда как с помощью экономичного режима продолжительность “жизни” можно продлить еще на семь дней. Новинку оценили в 149 долларов, однако первым покупателям часы обойдутся в 135 долларов.