Xiaomi анонсировала новые "умные" часы Mi Watch Revolve

Новинку оснастили AMOLED-экраном, плотность которого достигает 326 пикселей на дюйм, а максимальная яркость составляет 450 кд/м2. Имеется поддержка функции Always-On-Display, а корпус часов защищен от влаги (5 АТМ). Гаджет способен отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень стресса, а также анализировать качество сна и время, которое на него уделяется. Кроме того, часы также анализируют максимальное потребление кислорода.