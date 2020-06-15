Xiaomi анонсировала новый игровой 27-дюймовый монитор с 165 Гц экраном

Стоит отметить, что в сети уже ходят слухи о том, что это не единственный анонс, который приготовила для нас компания. Судя по всему, уже в сентябре Xiaomi представит еще один игровой монитор, на этот раз уже с 24,5-дюймовым экраном. А в ноябре компания анонсирует еще один монитор, на этот раз с разрешением 4К.