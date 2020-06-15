Наука и технологии
Сегодня 12:30
Xiaomi анонсировала новый игровой 27-дюймовый монитор с 165 Гц экраном
А чуть позже нас может ждать анонс его уменьшенной версии
Буквально недавно в сети начали ходить разговоры о новом игровом мониторе от Xiaomi, а уже сейчас компания его официально анонсировала — устройство получило 27-дюймовый экран и частоту обновления 165 Гц.
Само собой, учитывая цену в 268 долларов в период предзаказа и 310 долларов в момент запуска в продажу, устройство оснащено не AMOLED, а IPS-экраном, но зато с разрешением 2560 x 1440 пикселей. По словам производителя, монитор имеет охват 95% цветовой гаммы DCI-P3, а также имеет поддержку технологии HDR.
Стоит отметить, что в сети уже ходят слухи о том, что это не единственный анонс, который приготовила для нас компания. Судя по всему, уже в сентябре Xiaomi представит еще один игровой монитор, на этот раз уже с 24,5-дюймовым экраном. А в ноябре компания анонсирует еще один монитор, на этот раз с разрешением 4К.