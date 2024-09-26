Xiaomi анонсировала «облегченные» умные часы Redmi Watch 5 Lite

Часы оснащены микрофоном, динамиками для звонков и поддерживают GPS, более 160 спортивных режимов и защиту от воды до 50 метров (5ATM). Батарея емкостью 470 мАч обеспечивает до 18 дней работы при обычном использовании и 12 дней при интенсивном.

Redmi Watch 5 Lite доступны в черном и золотом цветах по цене $48.