Xiaomi анонсировала «облегченные» умные часы Redmi Watch 5 Lite

Опубликовано 26 сентября 2024, 07:151 мин.
Xiaomi анонсировала «облегченные» умные часы Redmi Watch 5 LiteС полным набором нужных функций
Xiaomi представила новые умные часы Redmi Watch 5 Lite с привлекательной ценой и полезными функциями.
Устройство оснащено 1.96-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 410 × 502 пикселей и яркостью до 600 нит.
Часы поддерживают более 200 циферблатов и функцию Always on Display. Встроенные датчики позволяют отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, стресс и сон.
Redmi Watch 5 Lite работают на HyperOS для интеграции с другими устройствами Xiaomi и поддерживают голосового помощника Amazon Alexa.
Часы оснащены микрофоном, динамиками для звонков и поддерживают GPS, более 160 спортивных режимов и защиту от воды до 50 метров (5ATM). Батарея емкостью 470 мАч обеспечивает до 18 дней работы при обычном использовании и 12 дней при интенсивном.
Redmi Watch 5 Lite доступны в черном и золотом цветах по цене $48.