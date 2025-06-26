Xiaomi анонсировала Smart Band 10 — первый браслет серии с почти безрамочным экраном

Главным визуальным отличием новинки стал почти безрамочный дисплей, что заметно по первым официальным изображениям. Таким образом, Smart Band 10 получил более современный и «премиальный» внешний вид без радикального изменения форм-фактора.

Особое внимание компания уделила стилю: браслет будет доступен в нескольких цветах, а также впервые появится версия с цветным керамическим корпусом. Xiaomi называет её самой стильной в истории линейки.

Ожидается, что функциональность останется на привычном уровне: мониторинг сна, подсчёт шагов и калорий, измерение пульса и множество спортивных режимов. Вероятны и другие обновления, но их, скорее всего, раскроют чуть позже.