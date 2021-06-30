Xiaomi анонсировала свой самый дорогой ноутбук

Mi Notebook Pro X 15 оснащен 15,6-дюймовым OLED Super Retina экраном с разрешением 3.5К. В ноутбуке предусмотрена веб-камера формата 720p. Пользователям доступны для покупки варианты с процессором Core i7-11370H (до 4,8 ГГц) и Core i5-11300H (до 4,4 ГГц). Что касается видеокарты, то в ее качестве используется NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт памяти GDDR6. На выбор доступны модификации с 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Отметим также наличие модема Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, клавиатуры с подсветкой, сканера отпечатков пальцев и аудиосистемы DTS Audio с динамиками Harman. Время работы от одного заряда достигает 11,5 часов.