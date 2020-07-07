Xiaomi анонсировала свою первую "умную" дверь с возможностью входа по отпечатку пальцев

По размерам новинка составляет 2050 х 960 х 95 мм, при весе в 85 кг. Первая “умная” дверь Xiaomi имеет основу из нержавеющей стали, а внутри ее пустот предусмотрены звукопоглощающие панели. При этом, дверь разделена на две части, которые можно открывать как вместе, так и по отдельности. Точность датчика отпечатков пальцев в двери достигает 99,7%, однако есть возможность открывать ее и стандартными ключами. Предусмотрено управление новинкой с помощью фирменного приложения.

Известно, что на данном этапе коллективного финансирования дверь можно приобрести за 570 долларов, после чего ее стоимость вырастет до 716 долларов.