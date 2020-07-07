Наука и технологии
Сегодня 11:33
Xiaomi анонсировала свою первую "умную" дверь с возможностью входа по отпечатку пальцев
Кроме того, в нее встроена камера с распознаванием лиц
Крупнейшая китайская компания Xiaomi анонсировала свою первую “умную” дверь с возможностью входа по отпечатку пальцев. Кроме того, она получила 10-дюймовый сенсорный IPS-экран, а также камеру с разрешением 1080р, способную видеть в условиях плохой освещенности с углом 150 градусов, а также идентифицировать людей за дверью, анализируя при этом их возраст, пол, а также личность, если они ранее были занесены в базу.
По размерам новинка составляет 2050 х 960 х 95 мм, при весе в 85 кг. Первая “умная” дверь Xiaomi имеет основу из нержавеющей стали, а внутри ее пустот предусмотрены звукопоглощающие панели. При этом, дверь разделена на две части, которые можно открывать как вместе, так и по отдельности. Точность датчика отпечатков пальцев в двери достигает 99,7%, однако есть возможность открывать ее и стандартными ключами. Предусмотрено управление новинкой с помощью фирменного приложения.
Известно, что на данном этапе коллективного финансирования дверь можно приобрести за 570 долларов, после чего ее стоимость вырастет до 716 долларов.