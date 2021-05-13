Xiaomi анонсировала «убийцу AirPods Pro», но в два раза дешевле

Новинка от Xiaomi также получила систему активного шумоподавления, реализуемую с помощью трёх микрофонов, пишет GSMArena. При этом внешне наушники очень сильно похожи на решение от Apple — разве что цвет другой, да зарядный чехол более округлый.

Сообщается, что в основу FlipBuds Pro лёг чип Qualcomm QCC5151. Именно он позволил добавить в девайс поддержку кодеков aptX Adaptive, SBC и AAC.