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Сегодня в 17:32
Xiaomi анонсировала «убийцу AirPods Pro», но в два раза дешевле
Цена и вправду приятно удивляет
Китайский производитель смартфонов Xiaomi внезапно представил новые беспроводные наушники — Xiaomi FlipBuds Pro. Устройство представляет из себя практически полный аналог AirPods Pro, только в другом цветовом исполнении.
Новинка от Xiaomi также получила систему активного шумоподавления, реализуемую с помощью трёх микрофонов, пишет GSMArena. При этом внешне наушники очень сильно похожи на решение от Apple — разве что цвет другой, да зарядный чехол более округлый.
Сообщается, что в основу FlipBuds Pro лёг чип Qualcomm QCC5151. Именно он позволил добавить в девайс поддержку кодеков aptX Adaptive, SBC и AAC.
От одного заряда наушники способны проработать до 7 часов, но если активировать режим шумоподавления, то автономность снижается до 5 часов. Вместе с зарядным чехлом устройство может проработать до 28 часов.
Цена FlipBuds Pro — 125 долларов (9,2 тыс рублей). Это в два раза дешевле, чем стоимость AirPods Pro.