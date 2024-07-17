Xiaomi анонсировала умный зонт с электромотором

Этот инновационный зонт позволяет открывать и закрывать его нажатием одной кнопки всего за 2 секунды, что особенно удобно в дождливую погоду.

Зонт оснащен встроенным аккумулятором емкостью 280 мАч, который обеспечивает до 150 циклов открытия и закрытия.

Полная зарядка занимает 1.5 часа, а в режиме ожидания устройство может работать до 180 дней. Таким образом, зонт можно использовать на протяжении всего дождливого сезона без необходимости подзарядки.