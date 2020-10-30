Наука и технологии
Сегодня 14:38
Xiaomi анонсировала уникальный 5G-холодильник с Wi-Fi 6
Его оценили в 744 доллара
Xiaomi, в лице своей дочерней компании Viomi, анонсировала уникальный 5G-холодильник с Wi-Fi 6. Отмечается, что это первый в мире подобный холодильник.
Новый холодильник 21Face 5G IoT получил сенсорный дисплей, который позволяет смотреть контент, слушать музыку или же искать в сети рецепты. Более того, с холодильника можно даже “сидеть” в социальных сетях. Связь с интернетом происходит за счет Wi-Fi со скоростью до 1200 Мбит/с или же посредством 5G-подключения.
Особенностью холодильника является его способность выступать в роли центрального хаба для контроля другими устройствами, имеющимися в составе “умного” дома. Также отмечается наличие голосового помощника. Внутренний объем холодильника достигает 520 литров. Компания оценила новинку в 744 доллара.