Наука и технологии
Сегодня 12:57
Xiaomi анонсировала, возможно, свой самый дешевый электроскутер Ninebot
Всего 428 долларов за предзаказ
Китайская компания Xiaomi официально анонсировала, возможно, свой самый дешевый электроскутер Ninebot.
Электросамокат Ninebot C30, стал частью серии, включающей таких модели, как Ninebot C40, C60 и C80. Так, если перечисленные модификации предлагаются за 571, 714 и 857 долларов, то стоимость новинки в рамках предварительного заказа составляет 428 долларов или приблизительно 30,4 тыс рублей. На данный момент подробности о технических характеристиках новинки не разглашаются однако как отметил источник, данный электроскутер не сильно разнится с Ninebot C40 по критериям максимальной скорости и дальности хода.
Отдельно стоит отметить, что пользователям скутеров C-серии нет нужды регистрировать транспортное средство для его эксплуатации. Более того, владельцам даже не нужно для езды получать водительское удостоверение.