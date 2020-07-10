Xiaomi анонсировала, возможно, свой самый дешевый электроскутер Ninebot

Электросамокат Ninebot C30, стал частью серии, включающей таких модели, как Ninebot C40, C60 и C80. Так, если перечисленные модификации предлагаются за 571, 714 и 857 долларов, то стоимость новинки в рамках предварительного заказа составляет 428 долларов или приблизительно 30,4 тыс рублей. На данный момент подробности о технических характеристиках новинки не разглашаются однако как отметил источник, данный электроскутер не сильно разнится с Ninebot C40 по критериям максимальной скорости и дальности хода.

Отдельно стоит отметить, что пользователям скутеров C-серии нет нужды регистрировать транспортное средство для его эксплуатации. Более того, владельцам даже не нужно для езды получать водительское удостоверение.