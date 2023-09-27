Xiaomi анонсировала выход Mi Band 8 за пределами Китая спустя полгода после релиза на родине

Новинка может похвастаться 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 600 нит. Устройство также предлагает режим Always On Display и множество встроенных циферблатов.

Одной из интересных особенностей браслета является режим «pebble clip», который позволяет крепить браслет к шнурку обуви для более точного отслеживания беговых активностей.

В плане функциональности Xiaomi Smart Band 8 оборудован датчиками для мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2), сна и менструального цикла.

Также он может измерять уровень стресса и VO2 Max. Устройство предлагает более 150 спортивных режимов и даже встроенные игры, такие как Судоку и 2048.

От одного заряда браслет сможет проработать до 16 дней при отключённом AOD. Полная зарядка занимает около 60 минут. Что же до цены Smart Band 8 в Европе, то она составляет €40.