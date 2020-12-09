Xiaomi анонсирует новые недорогие «умные» часы с GPS и NFC уже завтра

Смарт-часы уже обрастали некоторыми слухами ранее, но, судя по всему, именно новая утечка является максимально правдоподобной, сообщает Gizmochona. Так, устройство по большей части будет представлять из себя вариацию недавних Redmi Watch. А это означает, что часы получат 1,4-дюймовый дисплей, возможность отслеживать пульс круглые сутки, аккумулятор на 230 мАч и автономность до 12 дней.