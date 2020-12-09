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Xiaomi анонсирует новые недорогие «умные» часы с GPS и NFC уже завтра
При этом компания в очередной раз «позаимствует» другое своё устройство в качестве основы для нового
Интернет-инсайдеры продолжают радовать нас интересными утечками. На этот раз, например, стало известно, что Xiaomi готовит анонс новых недорогих «умных» часов Mi Watch Lite. Устройство сможет похвастаться наличием GPS и NFC. А представят его уже завтра!
Смарт-часы уже обрастали некоторыми слухами ранее, но, судя по всему, именно новая утечка является максимально правдоподобной, сообщает Gizmochona. Так, устройство по большей части будет представлять из себя вариацию недавних Redmi Watch. А это означает, что часы получат 1,4-дюймовый дисплей, возможность отслеживать пульс круглые сутки, аккумулятор на 230 мАч и автономность до 12 дней.
Ожидается, что Xiaomi Mi Watch Lite оснастят GPS, NFC и водозащитой по пока что неизвестному стандарту. Что же касательно цены, то она тоже приятно радует: 50 долларов или 3 600 рублей.