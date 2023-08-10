Xiaomi без предупреждения анонсировала браслет Mi Band 8 Pro

Ожидается, что официальный релиз состоится 14 августа в 19:00 по местному времени. Одной из ключевых особенностей нового браслета является его экран. Mi Band 8 Pro оборудован 1.74-дюймовым дисплеем с 1670 тысячами цветов и частотой обновления 60Hz.

По словам представителей бренда, пользователи получат более плавное и яркое изображение на своих браслетах благодаря улучшенным характеристикам. Сравнивая с предыдущей моделью — Mi Band 7 Pro — новый браслет имеет больший экран и уменьшенные черные рамки.

Хотя официальные характеристики еще не были полностью раскрыты, ожидается, что Mi Band 8 Pro предложит ряд улучшений и новых функций на фоне своего предшественника.

Важно отметить, что Xiaomi продолжает активно развивать свою линейку умных браслетов, предлагая потребителям высококачественные продукты с передовыми технологиями по доступным ценам.