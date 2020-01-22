Xiaomi будет оповещать пользователей об угрозе неизлечимого вируса из Китая

Xiaomi известна не только тем, что продает свои смартфоны по одним из самых адекватных цен на рынке, но также и любовью к собственным пользователям. Вот и на этот раз производитель решил позаботиться о владельцах смартфонов, выпущенных ею, предоставляя самую свежую информацию о распространении смертельного коронавируса в реальном времени.