Наука и технологии
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Xiaomi будет оповещать пользователей об угрозе неизлечимого вируса из Китая
Вот так вот китайский техногигант решил проявить заботу о простых пользователях
Xiaomi известна не только тем, что продает свои смартфоны по одним из самых адекватных цен на рынке, но также и любовью к собственным пользователям. Вот и на этот раз производитель решил позаботиться о владельцах смартфонов, выпущенных ею, предоставляя самую свежую информацию о распространении смертельного коронавируса в реальном времени.
То есть буквально каждый владелец смартфона от Xiaomi может отслеживать то, что говорят официальные источники о распространении неизлечимого вируса из Китая. Для этого пользователю достаточно лишь ввести голосовой запрос умному помощнику компании, сказав “эпидемия пневмонии в реальном времени” либо же нажать на соответствующую плитку в быстром меню, открываемом свайпом вправо с рабочего стола.
Напомним, что прежде Xiaomi уже занималась предупреждением собственных пользователей об угрозе землетрясений и, по всей видимости, опыт оказался настолько удачным, что компания приняла решение расширить подобный функционал.