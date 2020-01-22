Xiaomi добавила новые функции в свои «умные» часы

Так, благодаря свежему обновлению под номером 1.2.220 у владельцев Xiaomi Watch Color появилась возможность настраивать яркость дисплея просто повернув запястье. Кроме того, можно также отрегулировать чувствительность и жест нововведения. Также в новом обновлении компания улучшила функционирование напоминаний, таймера, часов, анализирования сна и прочее.

Часы оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454 х 454 пикселей. Устройство получило аккумулятор с емкостью 420 мАч, что позволяет ему работать автономно порядка трех недель в режиме ожидания и две недели при обычном сценарии использования.