Наука и технологии
Сегодня 17:01
Xiaomi добавила в свою оболочку MIUI 11 отличительную особенность iOS
Таким образом, MIUI стала еще чуточку ближе к ОС от Apple
Xiaomi стала одной из первых компаний, которая внедрила в собственную оболочку удобное жестовое управление “как на iPhone”. И вот, спустя более двух лет, китайский производитель довел начатое до конца. Xiaomi все-таки добавила в свою оболочку MIUI 11 ту самую отличительную особенность iOS в виде длинной горизонтальной полоски в нижней части экрана.
Что интересно, компания также добавила и новый жест, который был “подсмотрен” у американской Apple — пользователю достаточно свайпнуть по горизонтальной полоске, чтобы переключаться между открытыми приложениями. Никуда не делись и прежние жесты с возвращением на домашний экран и открытием меню многозадачности.
Стоит отметить, что нововведение прямо сейчас доступно лишь в китайской версии MIUI 11, но, учитывая, как быстро компания переносит подобные “фишки” в глобальные версии прошивки, можно ожидать, что ближайшие обновления добавят полоску и в MIUI 11 Global.