Xiaomi добавила в свою оболочку MIUI 11 отличительную особенность iOS

Xiaomi стала одной из первых компаний, которая внедрила в собственную оболочку удобное жестовое управление “как на iPhone”. И вот, спустя более двух лет, китайский производитель довел начатое до конца. Xiaomi все-таки добавила в свою оболочку MIUI 11 ту самую отличительную особенность iOS в виде длинной горизонтальной полоски в нижней части экрана.