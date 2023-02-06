Xiaomi добавит поддержку новейшего Wi-Fi 7 в свои флагманы через обновление прошивки

Представители компании отметили, что сначала обновление получит старшая модель линейки Xiaomi 13 — Xiaomi 13 Pro. В дальнейшем новую функцию получат и оставшиеся устройства.

Отметим, что одним из основных преимуществ стандарта Wi-Fi 7 является значительно улучшенная скорость. Кроме того, обновлённый стандарт обеспечит лучшую защиту от помех, что позволит добиться более стабильного соединения в сложных сетевых средах.