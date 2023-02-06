Xiaomi добавит поддержку новейшего Wi-Fi 7 в свои флагманы через обновление прошивки

Xiaomi добавит поддержку новейшего Wi-Fi 7 в свои флагманы через обновление прошивкиА вот это уже приятный апдейт
Xiaomi сделала важное объявление — компания намерена внедрить в флагманские Xiaomi 13 и новейший роутер Xiaomi 10 Gigabit Router поддержку Wi-Fi 7. Причём сделано это будет через обыкновенное обновление ПО.
Фото: Xiaomi
Представители компании отметили, что сначала обновление получит старшая модель линейки Xiaomi 13 — Xiaomi 13 Pro. В дальнейшем новую функцию получат и оставшиеся устройства.
Отметим, что одним из основных преимуществ стандарта Wi-Fi 7 является значительно улучшенная скорость. Кроме того, обновлённый стандарт обеспечит лучшую защиту от помех, что позволит добиться более стабильного соединения в сложных сетевых средах.
Напомним, что на прошедшей CES 2023 многие компании представили множество новинок с поддержкой нового стандарта Wi-Fi. Преимущественно это были роутеры и маршрутизаторы.