Xiaomi готовит анонс нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4C в России

По крайней мере об этом говорят данные популярного интернет-инсайдера Xiaomishka. По его словам, именно под таким названием в Европе, России и Украине выйдет представленный недавно ультрабюджетный Redmi Band. Напомним, что девайс имеет прямоугольный цветной дисплей диагональю 1,08 дюйма и разрешением 128 x 220 пикселей. Также устройство способно работать до двух недель от одного заряда, но при этом не имеет поддержки бесконтактных платежей при помощи NFC-модуля из-за его отсутствия.