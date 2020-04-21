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Xiaomi готовит анонс нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4C в России
Теперь ждем даты анонса устройства
В первой половине прошлого года Xiaomi представила свой новый фитнес-трекер — Xiaomi Mi Band 4. Устройство получилось настолько удачным, что все стали ждать, каким же получится следующее поколение, которое должны представить уже в этом году. И, по всей видимости, перед тем, как представить полноценный Mi Band 5, Xiaomi сначала готовит анонс более дешевого браслета Xiaomi Mi Band 4C, в том числе и в России.
По крайней мере об этом говорят данные популярного интернет-инсайдера Xiaomishka. По его словам, именно под таким названием в Европе, России и Украине выйдет представленный недавно ультрабюджетный Redmi Band. Напомним, что девайс имеет прямоугольный цветной дисплей диагональю 1,08 дюйма и разрешением 128 x 220 пикселей. Также устройство способно работать до двух недель от одного заряда, но при этом не имеет поддержки бесконтактных платежей при помощи NFC-модуля из-за его отсутствия.
В Китае Redmi Band продается за 14 долларов и 1 тыс рублей. Какой будет цена новинки под названием Xiaomi Mi Band 4C в России и когда устройство представят — до сих пор неизвестно.