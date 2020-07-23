Xiaomi готовит анонс новой недорогой электронной книги Mi EBook Reader

Так, если верить данным, опубликованным интернет-инсайдером Мукул Шармой, организация Bluetooth Special Interest Group сертифицировала данное устройство. Важно понимать, что чаще всего после появления в базе данных Bluetooth, смартфоны, планшеты и прочие электронные устройства в скором времени появляются в открытой продаже — не станет исключением, вероятнее всего, и новая электронная книга Xiaomi.

На данный момент сложно говорить о характеристиках новинки, так как они не успели засветиться в сети, но учитывая, что первое поколение “читалки” оснащалось 6-дюймовым экраном E Ink с разрешением 1024 x 768 пикселей, а также процессором Allwinner B300, можно предположить, что новая версия вряд ли будет уступать предшественнику. Также стоит отметить, что первое поколение продавалось по цене около 5-6 тыс рублей, так что вторая итерация также должна стать недорогим и доступным для широких масс устройством.