Xiaomi готовит анонс новой версии собственных "народных" умных часов Amazfit Bip

Amazfit Bip — это, пожалуй, второе по популярности, после Mi Band, носимое устройство, производимое Xiaomi. Но как ни странно, компания не пытается “ковать железо, пока горячо”, ведь как иначе объяснить тот факт, что часам уже почти 3 года, а китайский техногигант так и не выпустил их полноценного продолжения? Судя по всему, тем же вопросом задались и в Xiaomi, в связи с чем нас в самое ближайшее время все же ожидает выпуск продолжения “народных” Amazfit Bip.