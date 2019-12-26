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Xiaomi готовит анонс новой версии собственных "народных" умных часов Amazfit Bip
Представить новинку должны уже в начале января
Amazfit Bip — это, пожалуй, второе по популярности, после Mi Band, носимое устройство, производимое Xiaomi. Но как ни странно, компания не пытается “ковать железо, пока горячо”, ведь как иначе объяснить тот факт, что часам уже почти 3 года, а китайский техногигант так и не выпустил их полноценного продолжения? Судя по всему, тем же вопросом задались и в Xiaomi, в связи с чем нас в самое ближайшее время все же ожидает выпуск продолжения “народных” Amazfit Bip.
Так, на официальной страничке компании Amazfit в Facebook появился пост, в котором производитель рассказал о том, что уже совсем скоро нас с вами ждет появление обновленной версии Amazfit Bip S. На данный момент никакой более-менее подробной информации о новинке нет, известно лишь о том, что устройство должно быть анонсировано в рамках грядущей ежегодной выставки CES 2020 в Лас-Вегасе в начале января 2020 года.
Напомним, что недавно Amazfit выпустила похожие на Bip “умные” часы — Amazfit GTS. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем, а внешне очень сильно напоминает последние поколения Apple Watch. Но их все же сложно назвать продолжением Amazfit Bip, так как цену в 150 долларов явно нельзя назвать народной.