Xiaomi готовит анонс сверхзащищенных "умных" часов

Так, компания Huami, занимающаяся разработкой различных носимых устройств для Xiaomi опубликована новый постер, на котором затизерила новые “умные” часы. И уже только по нему можно понять, что вероятнее всего, корпус новинки будет крайне усиленным и получит прорезиненное исполнение. Более подробной информации пока об устройстве нет, но судя по догадке пользователей и различных инсайдеров, новинка может получить защиту не только от брызг или погружения на небольшую глубину, но и полноценную защиту от ударов и прочие необходимые для более “хардкорных” пользователей решения.