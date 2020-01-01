Наука и технологии
Вчера 21:50
Xiaomi готовит анонс сверхзащищенных "умных" часов
Силуэт новинки очень сильно напоминает легендарные G-Shock
Xiaomi выпускает множество “умных” устройств: начиная от фирменных часов и фитнес-браслетом, заканчивая элементами “умного” дома. Но каких-то мало-мальски серьезно защищенных “умных” девайсов компания еще ни разу не представляла. И судя по всему, в ближайшее время все может заметно так измениться.
Так, компания Huami, занимающаяся разработкой различных носимых устройств для Xiaomi опубликована новый постер, на котором затизерила новые “умные” часы. И уже только по нему можно понять, что вероятнее всего, корпус новинки будет крайне усиленным и получит прорезиненное исполнение. Более подробной информации пока об устройстве нет, но судя по догадке пользователей и различных инсайдеров, новинка может получить защиту не только от брызг или погружения на небольшую глубину, но и полноценную защиту от ударов и прочие необходимые для более “хардкорных” пользователей решения.
Анонс Amazfit T-Rex (а именно так называется новый девайс) состоится в рамках ежегодной выставки CES 2020 уже 8 января 2020 года.