Xiaomi готовит фитнес-браслет с опоясывающим экраном

Наука и технологии
Сегодня в 15:14
Xiaomi готовит фитнес-браслет с опоясывающим экраномMi Band X
Стало известно, что китайский гигант Xiaomi планирует выпустить очередную новинку на рынок фитнес-браслетов. Причем отмечается, что у грядущего устройства будет опоясывающий экран.
Согласно данным источников, компания уже анонсировала это устройство на китайском рынке. Примечательно, что компания решила отказаться от привычного внешнего облика фитнес-браслета на манер серии Mi Band, и пойти в сторону дизайна Nubia Alpha Watch. Известно, что предварительное название устройства — Mi Band X, однако впоследствии его могут заменить на другое.
Отмечается, что экран Mi Band X представляет из себя кольцо. То есть ждать наличия ремешка — не стоит. Застежка носимого гаджета, в свою очередь, будет на магнитах. На данный момент неизвестно, когда именно новинка поступит в продажи. Предполагается же, что случится это не в этом году.