Xiaomi готовит фитнес-браслет с опоясывающим экраном

Отмечается, что экран Mi Band X представляет из себя кольцо. То есть ждать наличия ремешка — не стоит. Застежка носимого гаджета, в свою очередь, будет на магнитах. На данный момент неизвестно, когда именно новинка поступит в продажи. Предполагается же, что случится это не в этом году.