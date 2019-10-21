Xiaomi готовит наушники два в одном, работающие как по проводу, так и без

По данным зарубежного интернет-издания Gizchina, наушники получат возможность работать сразу в двух режимах — как при помощи 3,5 мм аудиоразъема, так и по Bluetooth. И что самое интересное, реализовано это будет в устройстве, имеющем форм-фактор обыкновенных вкладышей. Также наушники получили сертификат Hi-Res Audio и имеют поддержку аудиокодека LDAC, который был создан для воспроизведения музыки в высоком качестве по беспроводному соединению.