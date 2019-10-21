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Xiaomi готовит наушники два в одном, работающие как по проводу, так и без
И все это могут обычные наушники-затычки!
В сети появилась новая информация о новых наушниках Xiaomi, которые компания представит завтра, 22 октября. Помимо того, что они должны будут иметь хорошее звучание, у них также будет иметься еще одна интересная особенность.
По данным зарубежного интернет-издания Gizchina, наушники получат возможность работать сразу в двух режимах — как при помощи 3,5 мм аудиоразъема, так и по Bluetooth. И что самое интересное, реализовано это будет в устройстве, имеющем форм-фактор обыкновенных вкладышей. Также наушники получили сертификат Hi-Res Audio и имеют поддержку аудиокодека LDAC, который был создан для воспроизведения музыки в высоком качестве по беспроводному соединению.
Что интересно, в сеть утекла и цена на новинку от Xiaomi — стоимость наушников составит 127 долларов (около 8 000 рублей), но уже сейчас их можно заказать в интернет-магазине Tmall за 99 долларов (или 6 300 рублей).
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