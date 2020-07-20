Наука и технологии
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Xiaomi готовит новый проектор с голосовым управлением и невысокой ценой
Его даже можно будет размещать под небольшим углом к “экрану”
Уже завтра должен состояться интересный анонс от Xiaomi - компания готовит новый проектор с голосовым управлением и невысокой ценой. И вот, накануне презентации, китайский производитель решил опубликовать постер, посвященный новинке, который помимо всего прочего приоткрывает завесу тайны над характеристиками нового устройства.
Называться проектор будет Mijia Projector 2 Pro и, судя по всему, девайс будет представлять из себя продолжение прошлогоднего Mijia Projector. На изображении можно увидеть, что устройство получит функцию управления голосом, а также ”боковую проекцию картинки”. Данная технология позволяет размещать проектор не только напрямую перед “экраном”, но также и под небольшим углом. Что же до разрешения изображения Mijia Projector 2 Pro, то постер обещает честное FullHD.
Напомним, что предыдущее поколение Mijia Projector поступило в продажу достаточно давно - в мае 2018 года. Второе же поколение должны представить завтра, 21 июля, а цена за устройство ожидается на уровне 550 долларов, что за подобный девайс не так уж и много.