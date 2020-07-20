Xiaomi готовит новый проектор с голосовым управлением и невысокой ценой

Называться проектор будет Mijia Projector 2 Pro и, судя по всему, девайс будет представлять из себя продолжение прошлогоднего Mijia Projector. На изображении можно увидеть, что устройство получит функцию управления голосом, а также ”боковую проекцию картинки”. Данная технология позволяет размещать проектор не только напрямую перед “экраном”, но также и под небольшим углом. Что же до разрешения изображения Mijia Projector 2 Pro, то постер обещает честное FullHD.