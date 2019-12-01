Xiaomi готовит "умную" колонку с сенсорным управлением

Но Xiaomi не остановилась и на этом. На опубликованном снимке указана еще одна модель Mi AI Touchscreen speaker Pro 8 под номером X08A. Судя по всему, данная колонка будет более премиальная, поскольку ее оборудовали сенсорным управлением. На данный момент дата выхода Mi AI Touchscreen speaker Pro 8 неизвестна, однако предполагается, что ее покажут вместе с Mi 10 или Mi Mix 4.