Наука и технологии
Сегодня 12:29
Xiaomi готовит "умную" колонку с сенсорным управлением
И еще одну более бюджетную
Известно, что уже 10 декабря китайский гигант Xiaomi анонсирует флагманский Redmi K30. По словам инсайдеров, помимо смартфона компания подготовила еще несколько устройств, в числе которых новая "умная" колонка.
Так, инсайдер под ником Мукул Шарма, который является проверенным источником, сообщил, что новинка получила название Redmi AI Speaker Play. На данный момент колонка уже прошла сертификацию под каталожным номером L07A. По словам инсайдеров, наименование указывает на простоту и бюджетность грядущего устройства.
Но Xiaomi не остановилась и на этом. На опубликованном снимке указана еще одна модель Mi AI Touchscreen speaker Pro 8 под номером X08A. Судя по всему, данная колонка будет более премиальная, поскольку ее оборудовали сенсорным управлением. На данный момент дата выхода Mi AI Touchscreen speaker Pro 8 неизвестна, однако предполагается, что ее покажут вместе с Mi 10 или Mi Mix 4.