Xiaomi грозит штраф в $2 млрд из-за нарушений индийских законов

Правоохранительные органы в пятницу заявили, что они уведомили китайскую корпорацию о нарушениях в соответствии с Законом о валютном управлении.

По данным местных источников, Xiaomi обвиняется в нарушениях на сумму около $660 млн. Конкретно речь идёт о несанкционированном переводе данной суммы под видом роялти на иностранный счёт.

Индийское управление правоприменения уже заморозило соответствующую сумму на счетах компании Xiaomi Technology India Private Limited. Однако это не самое страшное для бренда — согласно местному законодательству, для продолжения своей деятельности в Индии, компании необходимо заплатить штраф в размере чуть более $2 млрд.

Представители Xiaomi пока никак не прокомментировали случившееся. А потому судьба компании в Индии остаётся под вопросом.