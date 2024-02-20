Xiaomi и Leica объявили о создании института оптики для смартфонов

Флагман Xiaomi 14 Ultra станет первым этапом в практической реализации этого стандарта. Институт будет посвящен глубоким инновациям в оптической технологии мобильных изображений, с акцентом на компактные ультрапрецизионные оптические линзы и вычислительную фотографию.

Совместно вложив ресурсы и собрав команду из более чем 200 экспертов, институт возглавляют Петер Карбе из Leica и Зенг Шучжонг из Xiaomi. Институт будет иметь три крупных лаборатории в Пекине с фокусом на аппаратное обеспечение камеры, изображения и оценку объективных и субъективных характеристик.