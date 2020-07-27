Xiaomi изобрела смартфон с отсеком для беспроводных наушников

Китайский гигант Xiaomi умеет удивлять фанатов необычными устройствами. Чего только стоит изогнутый Xiaomi Mi Alpha, который компания анонсировала в прошлом году. Вот и на этот раз компания изобрела нетривиальный смартфон с отсеком для беспроводных наушников.