Наука и технологии
Сегодня 15:13
Xiaomi изобрела смартфон с отсеком для беспроводных наушников
На данный момент подобных устройств на рынке не представлено
Китайский гигант Xiaomi умеет удивлять фанатов необычными устройствами. Чего только стоит изогнутый Xiaomi Mi Alpha, который компания анонсировала в прошлом году. Вот и на этот раз компания изобрела нетривиальный смартфон с отсеком для беспроводных наушников.
Об этом стало известно благодаря опубликованному в сеть патенту, в котором и сообщаются детали уникального смартфона. Так, согласно данным источников, верхняя панель устройства оснащена двумя отсеками, предназначенных для беспроводных наушников. Вероятнее всего, Xiaomi сфокусирована на разработке решение, которое бы позволило пользователям отказаться от зарядного футляра.
По задумке, наушники получат поворотный механизм. Таким образом, одно положение будет предназначено для прослушивания аудиоконтента, тогда как во втором наушники будут хранится в смартфоне. Отмечается также, что сами наушники будут поддерживать систему шумоподавления.