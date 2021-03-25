Наука и технологии
Вчера в 15:01
Xiaomi, JD.com и прочие китайские компании устроили бойкот бренду H&M
Отношения между Поднебесной и Европой продолжают накаляться
Популярный бренд недорогой одежды H&M столкнулся с бойкотом со стороны крупнейших ИТ-гигантов Китая. Причиной этого стало высказывание, допущенное представителями компании ещё год назад.
Речь идёт о заявлении, в котором шведский бренд «анонсировал» отказ от закупок хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Как пишет GlobalTimes, причиной такого решения назывались «проблемы принудительного труда в регионе».
В свою очередь Xiaomi, Huawei, Vivo удалили приложение H&M из своих онлайн-магазинов, а местные сервисы Baidu и Dianping перестали находить на карте магазины и объекты шведской компании. Та же площадка JD.com перестала показывать товары производителя одежды.
Стоит отметить, что хоть сам отказ и был озвучен год назад, последствия начали проявляться лишь сейчас. Специалисты считают, что причиной этого могли стать вновь накалившиеся взаимоотношения между властями Китая и Европы.