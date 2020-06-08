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Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении и он практически не отличается от прошлогодней модели
Ждем больше подробностей уже в этот четверг
Случилось то, чего ждали многие из нас — Xiaomi Mi Band 5 наконец-то появился на официальном изображении. И, судя по всему, новый браслет внешне практически не отличается от прошлогодней модели.
Постер был опубликован самой Xiaomi и на нем можно увидеть, как будет выглядеть фирменный браслет с “родными” ремешками разных цветов: с черным, желтым, красным и серо-голубым. К сожалению, никакой мало-мальски официальной информации о том, какие возможности будут у новинки, нет, но интернет-инсайдеры утверждают, что Mi Band 5 получит поддержку NFC-платежей по всему миру, 11 различных режимов тренировок и рабочего голосового ассистента Amazon Alexa.
Зато что точно известно, благодаря все тому же постеру, так это официальная дата анонса устройства — состоится мероприятие уже совсем скоро, 11 июня 2020 года.