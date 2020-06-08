Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении и он практически не отличается от прошлогодней модели

Постер был опубликован самой Xiaomi и на нем можно увидеть, как будет выглядеть фирменный браслет с “родными” ремешками разных цветов: с черным, желтым, красным и серо-голубым. К сожалению, никакой мало-мальски официальной информации о том, какие возможности будут у новинки, нет, но интернет-инсайдеры утверждают, что Mi Band 5 получит поддержку NFC-платежей по всему миру, 11 различных режимов тренировок и рабочего голосового ассистента Amazon Alexa.