Наука и технологии
Сегодня 11:09
Xiaomi Mi Band 5 представлен официально, названа дата старта продаж браслета
Устройство оказалось крайне интересным
Наконец-то случилось то, чего так долго ждали фанаты Xiaomi по всему миру — Xiaomi Mi Band 5 был представлен официально, а также была названа дата старта продаж нового браслета.
По сути, все ходившие по сети слухи подтвердились: устройство и вправду получило 1,2-дюймовым AMOLED-дисплей (это на 20% больше, чем было у прошлого поколения), более сотни различных анимированных циферблатов, поддержку 11 видов спортивной активности, а также одну очень полезную функцию для женской части пользователей браслета — следить за менструальным циклом.
Также Mi Band 5 может похвастаться продвинутой функцией отслеживания сна, барометром и крайне обсуждаемой в последнее время возможностью удаленного управления камерой смартфона.
Старт продаж Xiaomi Mi Band 5 в Китае начнутся уже 18 июня, при этом доступно будет две модификации устройства: с поддержкой NFC-платежей за 32 доллара и без них за 27 долларов.