Xiaomi Mi Band 5 представлен официально, названа дата старта продаж браслета

По сути, все ходившие по сети слухи подтвердились: устройство и вправду получило 1,2-дюймовым AMOLED-дисплей (это на 20% больше, чем было у прошлого поколения), более сотни различных анимированных циферблатов, поддержку 11 видов спортивной активности, а также одну очень полезную функцию для женской части пользователей браслета — следить за менструальным циклом.