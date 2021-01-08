Xiaomi Mi Band 5 взорвался в процессе зарядки

Как отметил Михель Коста (Michele Costa) - владелец взорвавшегося Xiaomi Mi Band 5 - гаджет не являлся подделкой и использовался правильно. Кроме того, он исключил использование поддельного кабеля и зарядного устройства. Инцидент произошел во время того, как “умный” браслет заряжался на столе. При взрыве устройство загорелось, после чего владелец бросил его на пол, наступив на него.