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Xiaomi Mi Band 5 взорвался в процессе зарядки
Отмечается, что устройство не было подделкой
Вышедший в прошлом году “умный” браслет Xiaomi Mi Band 5 взорвался прямо в процессе зарядки. О ситуации владелец покалеченного устройства рассказал в Reddit, приложив в качестве доказательства фотографию.
Как отметил Михель Коста (Michele Costa) - владелец взорвавшегося Xiaomi Mi Band 5 - гаджет не являлся подделкой и использовался правильно. Кроме того, он исключил использование поддельного кабеля и зарядного устройства. Инцидент произошел во время того, как “умный” браслет заряжался на столе. При взрыве устройство загорелось, после чего владелец бросил его на пол, наступив на него.
По словам пользователя, покупал он свой Mi Band 5 на Amazon. После взрыва он отправил браслет обратно, однако на данный момент ответ от Amazon не был получен.