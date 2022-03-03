Xiaomi Mi Band 7 получит встроенный GPS и увеличенный дисплей — первые подробности утекли в сеть

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Xiaomi Mi Band 7 получит встроенный GPS и увеличенный дисплей — первые подробности утекли в сетьЗвучит как очередная заявка на победу
Один из самых популярных гаджетов Xiaomi — это фирменный фитнес-трекер Mi Band. Несмотря на то, что шестая номерная модель устройства получилась одной из самых удачных, компания явно не намерена останавливаться на достигнутом.
По данным инсайдеров с XDA Developers, одной из главных фишек нового поколения Mi Band станет увеличенный AMOLED-дисплей. Также устройство получит функцию Always On Display (AOD), при активации которой пользователям будет предложено несколько циферблатов.
Ещё одной особенностью Mi Band 7 должен стать встроенный GPS. Также в устройство должны вернуть функцию «умного» будильника и несколько дополнительных возможностей, о которых расскажут уже со сцены во время анонса.
Точных сроков презентации браслета нет. Но ожидается, что случится это в самое ближайшее время.
Источник: Gizmochina