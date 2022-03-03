Xiaomi Mi Band 7 получит встроенный GPS и увеличенный дисплей — первые подробности утекли в сеть

По данным инсайдеров с XDA Developers, одной из главных фишек нового поколения Mi Band станет увеличенный AMOLED-дисплей. Также устройство получит функцию Always On Display (AOD), при активации которой пользователям будет предложено несколько циферблатов.

Ещё одной особенностью Mi Band 7 должен стать встроенный GPS. Также в устройство должны вернуть функцию «умного» будильника и несколько дополнительных возможностей, о которых расскажут уже со сцены во время анонса.

Точных сроков презентации браслета нет. Но ожидается, что случится это в самое ближайшее время.