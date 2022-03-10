Xiaomi Mi Band 7 выйдет в ближайшее время, и вот почему мы в этом так уверены

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Xiaomi Mi Band 7 выйдет в ближайшее время, и вот почему мы в этом так увереныА ещё расскажем, чего ждать от новинки
Mi Band от Xiaomi — одна из самых популярных линеек фитнес-браслетов в мире. С выхода последней на сегодняшний день версии устройства прошёл почти год.
А потому вполне ожидаемо, что в сети начали появляться различные утечки, связанные с долгожданным Mi Band 7. При этом само устройство, судя по всему, будет представлено в ближайшее время.
На это открыто намекает тот факт, что браслет прошёл сертификацию сразу в нескольких регуляторах. Как минимум, девайс отметился в соответствующей базе данных Бельгии и Индонезии.
Если же верить интернет-инсайдерам, Mi Band 7 получит увеличенный в два раза аккумулятор — теперь его ёмкость составит 250 мАч. А это значит, что есть шансы на более долгую автономность устройства.
При этом также источники заявляют, что браслет оснастят увеличенным AMOLED-дисплеем и встроенным GPS-модулем — впервые в серии.
Источник: GizChina