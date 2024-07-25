Xiaomi Mi Band 9 сравнили с предшественником: есть ли смысл переплачивать за новинку

Xiaomi Smart Band 9 получил несколько значимых улучшений. Во-первых, браслет теперь доступен в керамическом корпусе, что повышает его долговечность и эстетику. Капсула устройства стала короче, а нижняя рамка — уже, хотя все еще остается толстой.

Новая модель в керамике весит 22.5 г без ремешка, тогда как Band 8 весит 14.3 г. Ремешки от прошлых поколений подходят к новой версии, включая и магнитную зарядку.