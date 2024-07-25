Xiaomi Mi Band 9 сравнили с предшественником: есть ли смысл переплачивать за новинку

Опубликовано 25 июля 2024, 07:14
1 мин.
Xiaomi Mi Band 9 сравнили с предшественником: есть ли смысл переплачивать за новинкуВсе в целом однозначно
В июле компания Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 9, более известный как Mi Band 9. Китайские блогеры уже успели сравнить новинку с её предшественником, Band 8.
Xiaomi Smart Band 9 получил несколько значимых улучшений. Во-первых, браслет теперь доступен в керамическом корпусе, что повышает его долговечность и эстетику. Капсула устройства стала короче, а нижняя рамка — уже, хотя все еще остается толстой.
Новая модель в керамике весит 22.5 г без ремешка, тогда как Band 8 весит 14.3 г. Ремешки от прошлых поколений подходят к новой версии, включая и магнитную зарядку.
Одним из главных улучшений стал экран: его яркость увеличена до 1200 нит по сравнению с 600 нит у предыдущей модели. Вибрация также стала более приятной благодаря использованию линейного мотора, и теперь поддерживается два десятка типов вибраций.
Кроме того, точность датчиков ЧСС и SpO2 была повышена, а автономность выросла до 21 дня.