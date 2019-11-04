Xiaomi Mi Watch предоставят пользователю больше выбора, чем Apple Watch
А судя по официальному постеру устройства, который компания опубликовала недавно, будущие владельцы Xiaomi Mi Watch будут иметь заметное преимущество перед пользователями Apple Watch. Так, “умные” часы от китайского гиганта позволят выводить на главный экран практически все те данные, которые пользователи захотят там увидеть. Дизайн циферблатов настолько разнообразен, что может вскружить голову большинству потенциальных покупателей устройства. В числе прочих заставок, на постере можно заметить кактус, красивые узоры похожие на цветы, а также космонавта — все те изображения, которые компания уже использовала в Always on display для MIUI 11.
Напомним, что согласно последним данным, Xiaomi Mi Watch будут стоить в районе 250-280 долларов, что делает устройство по-настоящему интересным приобретением, учитывая, что по заверениям самой же компании, их “умные” часы без труда смогут заменить пользователям их смартфоны.