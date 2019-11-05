Xiaomi Mi Watch разочаровали своей автономностью

До презентации инсайдеры сообщали, что Mi Watch работает на базе Snapdragon Wear 3100, что намекало на незаурядную автономность устройства. Сейчас же стало понятно, что новинка работает от одного заряда максимум двое суток. Конечно, конкуренты вроде Apple Watch показывают идентичные результаты, однако пользователи ждали от Xiaomi настоящего прорыва. Кроме того, компания оснастила Mi Watch мощным аккумулятором, емкость которого составляет поражающие 570 мАч, что в два раза больше, чем у часов от Apple, но даже это не позволило увеличить автономность новинки.

Напомним, что Mi Watch оснастили поддержкой NFC, Wi-Fi, а также Bluetooth 4.2. Как и наиболее популярные современные часы, Mi Watch поддерживают eSIM, что позволяет подключаться к интернету через связь, а также совершать звонки без использования смартфона.